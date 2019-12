L'ufficio postale Perugia 10 chiude per lavori, come fare

Chiuso per lavori. Da lunedì 9 a venerdì 13 dicembre, spiega Poste Italiane in una nota, "l'ufficio postale Perugia 10, quello in Largo Madonna Alta, 33 non sarà operativo per consentire lavori di ristrutturazione". Ma c'è una soluzione: "Per tutti i servizi, compreso il ritiro delle raccomandate - sottolinea ancora la nota di Poste Italiane - , i cittadini potranno rivolgersi alla vicina sede di Perugia 6, in Piazza dei Navigatori, 34 aperta dalle 8.20 alle 13.35".

L’Ufficio Postale Perugia 10, secondo le stime di Poste, "riaprirà sabato 14 dicembre con il consueto orario".