Perugia in lutto, è morto l'ex sindaco Mario Silla Baglioni: "Perdiamo un vero uomo delle istituzioni"

Perugia in lutto per la morte dell'ex sindaco. La presidente della Regione Umbria, Catiuscia Marini, ha espresso a nome suo personale e di tutta la Giunta regionale “profondo cordoglio” per la scomparsa dell’ex sindaco di Perugia, Mario Silla Baglioni.

“Lo ricordo – afferma Marini – come un sincero socialista e uomo politico con un grandissimo senso delle istituzioni. Una persona dal grande garbo, con spiccate doti umane. Tratti della sua personalità che hanno caratterizzato anche il suo impegno politico ed alla guida della città di Perugia, cui era legatissimo. Vorrei in questo triste momento, manifestare tutta la mia vicinanza ai suoi familiari ed alla famiglia dei socialisti che lo hanno avuto come loro autorevole rappresentante”.