Perugia, scuola in lutto: è morto il professor Raffaele Cimato

Lutto nel mondo della cultura e della scuola. Martedì mattina si è spento a Perugia, all’età di 81 anni il professor Raffaele Cimato, docente di filosofia e storia che ha insegnato per oltre quaranta anni presso il liceo “Michele Morelli “ di Vibo Valentia, dove ha anche ricoperto l’incarico di preside.

Per diversi anni Cimato ha fatto parte di commissione di esami come membro esterno dei licei Galilei, Alessi e Mariotti di Perugia e dopo il pensionamento aveva scelto proprio il capoluogo umbro come sua residenza. I funerali si svolgeranno nella mattina di giovedì a Vibo Valentia nella chiesa di Santa Maria la Nova.

Appresa la notizia, familiari ed amici hanno reso omaggio al docente all’hospice Santa Margherita, esprimendo le condoglianze alla moglie Franca e ai figli Riccardo e Claudio, quest’ultimo avvocato penalista che esercita la professione a Perugia da oltre venti anni.