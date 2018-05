Perugia in lutto, è morto l'imprenditore Tito Carlo Marconi: "Un esempio per tutti noi"

Tutta la città di Perugia è in lutto per la morte dell'imprenditore. Il sindaco Romizi, la Giunta e l’Amministrazione comunale tutta esprimono "le più sincere condoglianze per la scomparsa di Tito Carlo Marconi".



E ancora: "Le sue scelte, la sua intuizione, la sua creatività professionale sono state prova lampante delle qualità che caratterizzano la storia della imprenditoria umbra. Marconi ha contribuito attivamente a portare fuori dai confini regionali il nome dell’Umbria come esempio di modello innovativo. Accanto a lui, nella sua avventura imprenditoriale, il figlio Luca Marconi, già presidente di Gesenu, al quale va, insieme a tutta la sua famiglia, l’affettuoso e commosso abbraccio dell’Amministrazione".