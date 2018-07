Perugia in lutto, è morto il professor Cesare Fiore: "Le sue ricerche erano motivo d'orgoglio per tutta la città"

Perugia dice addio al suo luminare. Cordoglio da parte dell'Amministrazione comunale per la scomparsa del professore Cesare Fiore, morto a 77 anni dopo una malattia.

Il ricordo del Comune di Perugia: "La sua lunga carriera, le ricerche ed i suoi studi presso i principali centri internazionali, le sue numerose pubblicazioni sono sempre stati motivo di orgoglio per la Clinica Oculistica dell'ospedale cittadino e per tutta la città di Perugia. Il Professore Fiore, oltre che per il suo lavoro in ambito medico, si è anche contraddistinto per la sua sensibilità e passione per l'arte figurativa come ricorda l'Assessore comunale alla Cultura Teresa Severini: "Mi unisco al cordoglio per la perdita di un amico, di un grande professionista e raffinato conoscitore d'arte. Il suo ultimo libro "L'occhio dell'artista" era stato recentemente presentato in Sala dei Notari dopo una minuziosa ricerca, dimostrando una conoscenza sorprendente della pittura e dei capolavori d'arte. Alla famiglia del professore Fiore vanno da parte di tutta l'Amministrazione, le più sincere e sentite condoglianze".