Anche il Comune di Perugia in lutto per la morte dell'avvocato Fabrizio Leonelli

Tutta Perugia è in lutto per la morte di Fabrizio Leonelli. Il sindaco Andrea Romizi esprime "profondo cordoglio per la scomparsa dell’avvocato Fabrizio Leonelli, stimato e noto professionista della nostra città. L’Amministrazione comunale di Perugia si stringe attorno al figlio Giacomo ed a tutta la sua famiglia".



L'avvocato Leonelli, civilista di lungo corso, era molto conosciuto e apprezzato in città. Un malore lo ha strappato alla vita a 73 anni. Il figlio Giacomo, consigliere regionale ed ex segretario regionale del Pd, gli ha dedicato uno struggente ricordo su Facebook.