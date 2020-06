Paciano dice addio a Giuseppina Ascanio, pittrice, insegnante e pilastro della comunità

Una comunità intera in lutto per la scomparsa, improvvisa, di Giuseppina Ascanio, pittrice, insegnante, animatrice del laboratorio di pittura. Un pilastro per la comunità di Paciano, la cui scomparsa lascia un vuoto enorme.

"Un dolce pilastro di TrasiMemo – si legge nelle pagine social comunali - che ci ha insegnato con gentilezza a parlare con le immagini; ogni settimana ci hai aiutato a scoprire le nostre emozioni e a sistemarle delicatamente tra i disegni".

Giuseppina Ascanio ha animato il laboratorio di disegno all'interno di Palazzo Baldeschi, dove una volta a settimana si riuniva un gruppo "di militanti del patrimonio" che attraverso lo studio e la sperimentazione hanno coltivato questa modalità espressiva. "Aveva creduto molto nel progetto TrasiMemo – ricorda la responsabile, nonché assessore comunale, Cinzia Marchesini - collaborando anche all'allestimento e proponendo preziosi consigli".

Aveva preso parte attiva a tanti progetti della comunità pacianese, "sempre attenta agli accadimenti del paese, disponibile a condividere le sue preziose competenze e passioni artistiche anche con i giovani e giovanissimi e a suggerire attenzioni per la comunità", ricorda il sindaco Riccardo Bardelli.

Attiva componente del coro Stella Splendens e del Gruppo Infioratori, sempre presente in parrocchia e al centro sociale anziani e negli eventi culturali e ludici che hanno contribuito ad animare il paese, aveva grande attenzione alla biblioteca, alla musica e al teatro e non è mai mancato il suo sostegno affettuoso alle performances del gruppo teatrale "Il Futuro e la Memoria" e a “TrasiMemo. Incontri con gli autori”.

Il padre, Guglielmo, era stato l’aautore degli affreschi per la chiesa parrocchiale di Paciano e per il castello di Montalera.