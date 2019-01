Città di Castello in lutto, è morto Marco Nutrica: "Non lo dimenticheremo mai"

Città di Castello in lutto. Il sindaco Luciano Bacchetta, con una nota ufficiale, "ha manifestato cordoglio e vicinanza alla famiglia per la scomparsa improvvisa di Marco Nutrica, tifernate “doc”, ex-giocatore di calcio, allenatore e dirigente a lungo impegnato a contatto con i giovani per i quali aveva sempre un sorriso ed un consiglio di sostegno e incoraggiamento".



E ancora: "Nutrica, dipendente della Nardi-Sogema, apparteneva a quella generazione di persone attaccate ed orgogliosi dei colori e dei simboli della propria comunità – ha detto Bacchetta – che nella società rionale San Giacomo, nello Juventus Club, nell’attività sportiva a vari livelli ha sempre manifestato con orgoglio e rettitudine. Non lo dimenticheremo mai e il suo esempio di vita sarà il nostro fare nell’agire quotidiano. Alla famiglia, ai parenti ed amici le condoglianze più sentite”.



Anche l’assessore allo Sport, Massimo Massetti a nome degli altri colleghi di giunta "si è unito al cordoglio del sindaco per il ricordo di un amico caro, una persona perbene, buona”, ricordando l’impegno e l’entusiasmo con cui Nutrica aveva intrapreso un’altra esperienza sportiva all’interno dello staff della Fc Castello calcio del Presidente, Lucio Ciarabelli.