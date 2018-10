INVIATO CITTADINO Trasimeno, lupo a caccia tra le case

Quel lupo sotto la Strada della Rocca non è affatto francescano. Altro che lupo di Gubbio ammansito e “fratello”. Il filmato dentro il nostro giornale lo rappresenta velocissimo, mentre attraversa la strada. Dalla ripresa non si vede, ma quella bestia ha in bocca una preda che perde nella corsa. Si tratta di “mezzo” capriolo, sbranato e portato via. L’immagine è forte e dà l’idea della ferocia della bestia.

La ripresa è stata effettuata fra il Castello di Zocco e San Feliciano. La preda è un innocuo capriolo, i cui miseri resti sono stati effigiati da un fotografo amatoriale.

La vicenda ha subito sollevato contrasti, di tipo ideologico e addirittura sulla stessa tipologia dell’animale che scorrazza per strade e campi del Trasimeno.

C’è chi sostiene non trattarsi di un lupo, ma piuttosto di un cane lupo di tipo cecoslovacco, sfuggito ai padroni e rinselvatichito. Lo arguiscono dalle movenze e dalla velocità della corsa. E poi l’ipotesi sarebbe coerente con una certa consuetudine con la presenza umana, inspiegabile per un lupo, ma coerente con un cane già vissuto a contatto con le persone. Lasciamo ad altri le interpretazioni del caso.

Le divisioni ideologiche appartengono, invece, alla scelta se braccare la bestia per eliminarla o invece lasciarla libera di seguire la propria natura. E se aggredisce le persone? Non siamo tutti San Francesco.