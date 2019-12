Lupo avvistato a Centova? Gli esperti di WildUmbria: "E' un cane"

Un lupo a Perugia? Non proprio. Il Centro Recupero Animali Selvatici WildUmbria spiega che quello avvistato nella mattinata del 26 dicembre a Centova non è un lupo selvatico, "è un cane lupo cecoslovacco". Come sottolineano i veterinati di WildUmbria in un post su Facebook "stanno condividendo in vari siti e pagine queste foto scattate in mattinata a Perugia città. I soliti sciacalli urlano al lupo al lupo, ma è chiaramente un cane lupo cecoslovacco".

E ancora: "Ci stanno segnalando la presenza di questo animale vicino a Borgonovo, zona Centova, Perugia. E' un cane! Più precisamente un cane lupo cecoslovacco, probabilmente scappato da casa di qualcuno, che magari lo sta cercando".