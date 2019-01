Monsignor Giulietti nuovo arcivescovo di Lucca, il sindaco Romizi: "Per noi è un onore"

Papa Francesco ha nominato monsignor Paolo Giulietti nuovo arcivescovo di Lucca. Il sindaco di Perugia, Andrea Romizi, con una nota ufficiale del Comune, lo ringrazia "per tutto il lavoro svolto in questi anni nella nostra città".

Spiega il primo cittadino: "Ringrazio monsignor Giulietti -ha detto Romizi- per il servizio reso alla nostra città anche come vescovo ausiliario di Perugia-Città della Pieve, a fianco del Cardinale Bassetti. Ci onora che un nostro concittadino abbia ricevuto una responsabilità cosi alta, per questo rivolgo a lui un augurio sincero e affettuoso per questo nuovo incarico, che sono certo porterà avanti con lo stesso impegno con cui ha curato la nostra comunità e, in particolare, i nostri giovani, camminando insieme a loro e alle persone più bisognose".