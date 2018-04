Love Film Festival, presentata la nuova edizione: star nazionali e non solo, tutte le novità del 2018

Presentato in Sala Rossa di Palazzo dei Priori il programma completo di Love Film Festival, edizione 2018, step numero 4.Una serie di eventi con carattere di eccezionalità che stanno facendo della Vetusta la regina dei set a cielo aperto, contribuendo non poco al suo rilancio turistico e conferendo nuovo appeal alle sue straordinarie location.

La pre-apertura il 30 aprile, a Palazzo Gallenga, con una conferenza stampa dei produttori de “Il nome della rosa” e la sera, a Villa Buitoni, la consegna del Grifone “miglior produzione”. Poi due eventi speciali (1 e 2 maggio), con target dichiaratamente adolescenziale, in quel di Arezzo, con Federico Moccia, Francesco Baccini, altre star nazionali ed estere.

Il 3, alla Stranieri, incontro sul libro di Vissani e il 4, in Sala dei Notari, il Nobel per la chimica Jean-Pierre Sauvage. Degli appuntamenti daremo conto in specifici servizi. Basti qui ricordare che sono ben 10 le proiezioni, tutte a ingresso libero: da “Ammore e malavita” a “Benedetta Follia” (Verdone sarà a Perugia), allo splendido “La ragazza nella nebbia” e lo spiritoso “Non c’è campo”.

La giuria per la sezione speciale è costituita da Salvatore Micciché, Antonio Palazzo e Santi Parlagreco (del quale si presenterà “Quattro passi nel giallo”, il 4 maggio, alla Vaccara, alle 16).Per i cortometraggi: Fabio Melelli, Fabio Mori, Gala Ikovic, Giuseppe Scarlato e uno studente della Luiss. Ben 13 i Grifoni assegnati, legati ai nomi degli sponsores.

Finalmente la Vetusta può annoverare tra gli eventi di spicco un Festival del cinema degno di questo nome: con novità, presenze di assoluto rilievo e una conseguente, degna partecipazione.