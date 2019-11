Lotto, la fortuna bacia l'Umbria: si porta a casa la vincita più alta dell'ultimo concorso

Umbertide da record con il terno sulla ruota di Napoli centrato con una giocata al concorso del Lotto di sabato 23 novembre. In Alto Tevere, al fortunato giocatore, finiscono 47.500 euro.

Secondo gradino del podio - come riporta l'Agenzia di stampa specializzata Agimeg - per i 26.250 euro vinti a Daone (TN) con un terno su Roma, mentre al terzo posto i 23.750 euro centrati a Milano con una giocata su Bari. Il 10eLotto premia invece Arzano, in provincia di Napoli, con 100mila euro grazie a un 'nove' Doppio numero Oro realizzato mettendo in gioco dieci numeri, a fronte di una spesa di 3 euro.

A seguire i 50mila euro vinti a Magenta (MI) ancora con una giocata di 3 euro. Da inizio anno Lotto e 10eLotto hanno assegnato premi per un totale di 5 miliardi di euro.