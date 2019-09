Lotta al degrado, l'assessore Numerini in "missione" nelle aree verdi di San Sisto

Sopralluogo dell'assessore Otello Numerini e del consigliere comunale Nicola Volpi nel quartiere di San Sisto. A partire dal parco del Riccio, “dove recentemente – ricorda il consigliere - sono state ritrovate persino delle siringhe”, e, passando per l'area verde dove si organizza il Torneo dei pini e per l’altra piccola area verde di via Francesco Siciliani, sono arrivati fino al parco dell'Arcadia. “Tutti luoghi che hanno bisogno di più pulizia e di interventi di ordinaria manutenzione: dall’installazione di nuovi giochi per i bambini, alla ricostruzione di staccionate, fino ai lavori sull’illuminazione – sottolinea ancora l'esponente di Progetto Perugia - Sono aree ad alto potenziale di socialità ed è intollerabile lasciarle abbandonate all’incuria e al degrado. Ritengo la risposta dell'amministrazione comunale puntuale ed esaustiva. L'assessore ha infatti ascoltato i cittadini raccontare le svariate problematiche che incontrano nella loro quotidianità. L’incontro fa seguito alle numerose segnalazioni che nei giorni scorsi avevo rivolto all’assessore, il quale si è dimostrato non solo interessato, ma anche deciso a trovare al più presto soluzioni concrete”.

“L’appuntamento è ora per fine ottobre, quando torneremo ad incontrarci con l’assessore per verificare i progressi fatti – ricorda ancora Volpi - Un pretesto per far conoscere a Numerini anche altre zone del quartiere che necessitano di attenzione e interventi.