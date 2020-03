Il bel gesto, donazione di un'azienda umbra agli ospedali per aiutare medici e pazienti

Arriva dall'Umbria un altro gran bel gesto di solidarietà. L'azienda Umbragroup ha deciso di sostenere la comunità, in questo delicato momento di emergenza sanitaria che ormai tutti conosciamo, facendo una donazione agli ospedali Santa Maria della Misericordia di Perugia e San Giovanni Battista di Foligno. Una donazione finalizzata all'acquisto di tutti quei materiali per sostenere la lotta contro il Covid 19, per i reparti di Pneumologia.

"Come imprenditore e cittadino – spiega Antonio Baldaccini, Ceo Umbragroup - mi sento vicino alla nostra comunità in questo momento di emergenza mondiale. Credo che in questi casi agire tempestivamente e concretamente sia il segnale più importante. Come Amministratore Delegato e come rappresentante di Poliscom, Holding che appartiene alla mia famiglia, voglio dare un contributo che possa essere utile alla risoluzione delle problematiche generate da questo potente Virus, nella speranza che, insieme, usciremo da questo momento difficile”.