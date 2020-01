Lotta al cancro, Silvana Benigno cavaliere della Repubblica, il vescovo Cancian: "Esemplare opera di sensibilizzazione"

Le congratulazioni a SIlvana Benigno, la madre coraggio di San Giustino che da tempo sta combattendo con grande coraggio e fede la propria battaglia contro la malattia, "é il giusto tributo istituzionale per una donna, una mamma che assieme alla propria famiglia porta avanti una esemplare opera di sensibilizzazione nei confronti della ricerca contro il cancro".

E' il commento del vescovo di Città di Castello, monsignor Domenico Cancian alla conferma del conferimento del riconoscimento di cavaliere al merito della Repubblica alla donna.

"Silvana è in prima linea nel lanciare messaggi di speranza attraverso iniziative di grande valenza sociale - conclude il vescovo - La nostra preghiera la accompagnerà ancora in quella che é la battaglia di tutti per un futuro di speranza e solidarietà”.