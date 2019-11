INVIATO CITTADINO Logge di Braccio, Guarducci apre lo store di Eurochocolate

Le commesse “rompono le scatole” di dolciumi e cioccolato... apre domattina lo store Guarducci sotto le Logge di Braccio. Un evento lungamente atteso dalla città, dopo la robusta pulitura cui il principe del cioccolato sottopose quel luogo sacro ai perugini (non dimentichiamo che la base del vecchio campanile è depositaria delle spoglie di Ercolano, defensor civitatis).

Guarducci ha ripulito muratura e travertini, ha rifatto ex novo la pavimentazione in accoltellato di mattoni, ha sistemato gli interni con pavimenti e decori che richiamano il disegno delle finiture marmoree del duomo. Ha insomma contribuito a un recupero che i proprietari (i canonici della cattedrale) non erano in grado di effettuare.

Poi – lo ricordiamo ai lettori – le contestazioni sulla presunta privatizzazione di uno spazio pubblico o fruibile da tutti. Per vedere la Petra Iustitie e il colonnato braccesco. Che restano comunque a tutti visibili.

Col tempo, si sa, tutto si attenua e i contestatori si sono dileguati. I tempi erano maturi e l’architetto è uno che sa aspettare. Di fatto, si parte domani “lento pede” aprendo, ma non inaugurando in pompa magna. Alla domanda se verranno messi tavoli esterni, si risponde “Non per il momento”. Personalmente, l’Inviato Cittadino si augura di sì. Anche perché ordine e decoro scaccia disordine e degrado. Certo che il negozio, in quella posizione, diventerà una macchina da soldi. Tanto di cappello all’imprenditoria, quando genera guadagno e occupazione.