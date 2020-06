Armadietti nuovi per gli alunni della Carducci-Purgotti grazie alla generosità dei Lions e Leo club

Lions e Leo club donano gli armadietti agli alunni della Carducci-Purgotti di Perugia nel corso di una cerimonia che si è tenuta nei locali della nuova scuola secondaria (inaugurata a febbraio di quest'anno dopo essere stata demolita perché danneggiata dal terremoto).

La somma è stata raccolta dai Lions Club Perugia Host, Augusta Perusia, Perugia Fonti di Veggio, Club Maestà delle Volte, Perugia Concordia e Club Centenario, insieme al Lions Club Deruta e con i giovani del Leo Club Perugia e del Leo Club di Deruta, nel corso del “Lions Carnival” che si era svolto lo scorso 21 febbraio al Cantiere 21.

Lo scopo della serata era stato quello di raccogliere fondi per dotare la scuola Carducci–Purgotti, che aveva appena riaperto i battenti ai suoi allievi, di armadietti in cui riporre zainetti ed effetti personali sul modello dei college americani, con la generosità degli oltre 200 intervenuti che aveva permesso di raccogliere la considerevole somma di 7.675 euro.

Alla cerimonia, nel rispetto delle norme anti Covid19, hanno partecipato la dirigente scolastica Iva Rossi, dell'Istituto comprensivo Perugia 4, e i presidenti o loro delegati dei Club convolti nell’iniziativa, Basso Parente per l’Host, Anna Verdenelli Tanga per l’Augusta Perusia, Marco Di Chiaro per il Fonti di Veggio, Marco De Ciuceis del Perugia Maestà delle Volte, Fabiana Buiese del Concordia, Ezio Vescovi per il Centenario e Ada Girolamini per il Deruta, assieme al Presidente di Circoscrizione Antonio Ansalone.