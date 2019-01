Perugia torna in tv, le telecamere di Linea Verde in città: quando andrà in onda la puntata

Perugia di nuovo in televisione. Ad annunciarlo è il Comune di Perugia, con un post su Facebook: "Torna Linea Verde a Perugia per una nuova puntata tutta dedicata a raccontare le nostre innovazione, le nostre bellezze ambientali e i nostri prodotti tipici: la torta al testo, il pan caciato e il torcolo di San Costanzo". E ancora: "La puntata condotta da Marcello Masi e Chiara Giallonardo andrà in onda sabato 26 gennaio alle ore 12.20 su Rai1".

Le telecamere del programma di Rai Uno hanno fatto capolino anche all'Istituto Italiano Design per raccontare una speciale collezione di moda, unica nel suo genere.