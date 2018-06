Anni indimenticabili: grande incontro di ex liceali per celebrare i 50 anni dalla maturità (luglio 1968)

“Formidabili quegli anni!”, ha scritto un ex politico sul mitico ’68. Per ciascuno di noi, ex studenti, convinti di appartenere (come si diceva un tempo) alla “classe di ferro”, restano indimenticabili gli anni del liceo, nei quali ciascuno ha avuto il proprio “quarto d’ora di celebrità”, come disse il profeta della pop-art Andy Warhol.

E c’è chi, proprio in quell’anno fatidico, ebbe a misurarsi con l’esame di maturità. Il sottoscritto – maturo da qualche anno prima – ricorda che (l’oggi antropologo) Piergiorgio Giacchè ebbe a realizzare uno spettacolo al Morlacchi “Nondum matura est” in cui l’Inviato Cittadino strapazzava una chitarra a ritmo di rock. Appunto, per recuperare un ricordo d’antan ed evitare che quel periodo indimenticabile della nostra vita rischi di appannarsi, ci si organizza.

Lo hanno fatto i ragazzi di allora, nelle persone di Piero Calzoni e delle oggi distintissime signore, e affermate professioniste, Anna Rufini, Francesca Abbozzo e Daniela Scocciolini. Si tratta di un evento che celebrerà i 50 anni dalla maturità (luglio 1968) con una riunione conviviale alla Posta dei Donini di San Martino in Campo. Hanno già aderito una settantina di persone, tutte diplomate in quell'anno e provenienti anche da fuori regione. Ci saranno rappresentanti di tutte le sezioni: dalla A alla G (Salesiani).

Promette Maurizio Verdenelli: “Del 68 faremo memoria con documenti, filmati ed immagini”. E aggiunge: “Ci saranno quelli che non hanno perduto il coraggio di essere vivi”. Ricorda, infine “Il Classico, fucina di leve che ha dato via via due ministri (Domenico Fisichella e Giuliano Urbani), sindaci, amministratori locali, presidenti di istituzioni, docenti universitari, schiere di professionisti di gran nome e giornalisti, tanti, a cominciare da Massimo Bucchi (La Repubblica), continuando con il compianto Florido Borzicchi, valoroso inviato de ‘Il Resto del Carlino’, e concludendo con Gianfranco Ricci, attuale presidente della Commissione giuridica della Federazione nazionale della Stampa (FnSI)”. Insomma, non una semplice operazione nostalgia, ma un lieto “per non dimenticare”.