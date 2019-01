L'Università ricorda Leonardo Cenci, un minuto di silenzio in tutto l'Ateneo

Un minuto di silenzio in tutto l'Ateneo in memoria di Leonardo Cenci. Il Rettore Moriconi, spiega una nota ufficiale dell'Università di Perugia, "invita stamane tutto il personale docente, tecnico, amministrativo, bibliotecario e cel, a osservare un minuto di silenzio e raccoglimento, alle ore 12, in ricordo di Leonardo".



E ancora. Moriconi "esprime a nome di tutto l’Ateneo la vicinanza nel dolore alla famiglia e il cordoglio per la scomparsa di Leonardo Cenci, fulgido esempio di coraggio, forza spirituale e solidarietà, non solo per i malati oncologici ma per l’intera comunità. L’impegno e l’entusiasmo con i quali Leonardo ha scelto di trasformare la sofferenza della sua malattia in amore e dedizione verso il prossimo continueranno a essere modello di comportamento e fonte di ispirazione per molti anni a venire".