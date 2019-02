Leo Cenci, fiori sotto la curva Nord per ricordare il guerriero

Lo stadio Curi è pronto per rendere il suo tributo a Leonardo Cenci. Dopo averlo applaudito in più occasioni e sostenuto a gran voce durante la malattia, il Perugia e i suoi tifosi, come tutta la città, ricorderà ancora il guerriero.

Prima del fischio d'inizio di Perugia-Palermo sarà deposta una corona di fiori sotto la curva Nord, poi palloncini e uno striscione per ricordarlo entrerà in campo con i giocatori che indosseranno, ancora una volta, una maglietta dedicata al fondatore di Avanti Tutta.

Un tributo voluto e sentito da tutta la città che si è stretta intorno ai familiari e gli amici anche dopo la scomparsa di Leo, per testimoniare e confermare quanto il suo messaggio e le sue azioni siano state condivisi e amati.