Un anno senza Leonardo Cenci, messa in cattedrale per ricordare il guerriero

Perugia non dimentica il suo guerriero. "E’ trascorso un anno dalla scomparsa di Leonardo Cenci - ricorda Avanti Tutta - . Un anno in cui l’entusiasmo, il sorriso e la determinazione di Leo hanno animato il ricordo e le azioni della famiglia, degli amici e dei tanti volontari che Leo aveva stregato e fatto avvicinare al volontariato con “Avanti tutta Onlus”, la nostra associazione, la sua creatura. In questo modo Avanti tutta Onlus è riuscita ad andare avanti, con la stessa caparbietà che Leo ci ha insegnato attraverso l’esempio quotidiano e costante. Una grande comunità, in campo con progettualità ed iniziative tese a diffondere l’idea del benessere della persona, della lotta alla malattia e delle buone pratiche sportive, ma anche della gioia condivisa.

"E’ in questo quadro - spiega la nota - che la famiglia Cenci e l’associazione Avanti tutta Onlus insieme a tutta la comunità che ne ha desiderio, vogliono ricordare Leo in questo anniversario con una messa".

L’appuntamento è per oggi, giovedì 30 gennaio, alle 18, alla Cattedrale di San Lorenzo di Perugia.