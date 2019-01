Perugia non dimenticherà il guerriero: "Intitoliamo il Percorso Verde a Leonardo Cenci"

Il sindaco di Perugia, Andrea Romizi, ha promesso che "un luogo simbolo della città" sarà intitolato a Leonardo Cenci, il guerriero scomparso ieri dopo all'ospedale di Perugia sei anni di lotta contro il cancro. Un omaggio di tutta la città al suo eroe, che ha illuminato la vita di tutti.

La proposta, circolata in rete e sui social network, è diventata una petizione online. Ed è quella di intitolare il Percorso Verde al maratonea Leo Cenci. Già 1360 le firme raccolte. Lì, spiega un utente sotto la petizione, "si allenava e tutti i giorni combatteva la sua malattia. Un esempio per tutti".

Intanto oggi, alle 15, al Duomo di Perugia si terranno i funerali di Leonardo. Il Comune ha proclamato il lutto cittadino e Perugia lo saluterà per l'ultima volta, ma non lo dimenticherà. Come non dimenticherà il suo ultimo, grande messaggio di speranza: "Siate ottimisti, la vita è il dono più prezioso". Per usare le parole di Avanti Tutta, l'associazione fondata da Leo che porterà avanti i suoi sogni: "Corri, Leo. Corri felice in cielo. Corri e ricordaci che dobbiamo sempre credere nei nostri sogni e nella forza dell'amore andando sempre Avanti Tutta".