Perugia, petizione per intitolare il Percorso Verde a Leonardo Cenci: boom di adesioni

Più di 6.500 firme alla petizione per intitolare il Percorso Verde di Perugia a Leonardo Cenci, il guerriero perugino che per sei anni ha lottato contro il cancro. Correndo e allenandosi. Un esempio per tutta la città. La raccolta firme, iniziata nel giorno dei funerali di Leo, vola. Quando PerugiaToday ne ha dato notizia erano 1.500. Adesso hanno superato le 6.500.

Il sindaco Romizi, con una nota ufficiale del Comune, ha promesso che "un luogo simbolo della città sarà intitolato a Leonardo Cenci". Ora la città chiede che quel luogo simbolo sia proprio quel Percorso Verde, tanto amato da Leonardo. E Perugia non dimenticherà il suo guerriero.

Intanto, la famiglia Cenci ed il direttivo dell’associazione Avanti Tutta (Mauro Casciari, Luana Pioppi e Chiara Bennati) ringraziano "tutta la città di Perugia per la vicinanza e l’affetto dimostrato a Leonardo". "Tutti hanno contribuito a rendere meno tristi e più gioiosi questi giorni perché, come ha detto più volte papà Sergio, Leo non è morto ma è passato a miglior vita”.