Leonardo Cenci ricoverato di nuovo in ospedale: "Forza, non mollare"

Leonardo Cenci è di nuovo ricoverato all'ospedale Santa Maria della Misericordia di Perugia. Ore di apprensione per il guerriero che da anni lotta contro un male terribile. Giovedì è tornato in ospedale per una nuova lotta, dopo il precedente ricovero a Natale. Le sue condizioni, secondo quanto appreso da PerugiaToday, sono stabili ma gravi.

A darne notizia è Mauro Casciari, con un post su Facebook: "Di questi sei anni che ti sono stati regalati non hai sprecato neanche un giorno. Sei già un angelo quaggiù, ma se proprio hai voglia di volare, vola. Avanti Tutta". E sotto la foto della corsia dell'ospedale di Perugia.

E in risposta a chi gli chiede aggiornamenti sulle condizioni di salute di Leo, scrive: "Sì, Leo sta decidendo se vuole continuare la sua opera da quaggiù o da lassù".

I fan di Leonardo, intanto, stanno sostenendo il guerriero con una valanga di messaggi di affetto: "Comunque vada e' un grande esempio di vita, di cio'che significa gioia di vivere! Ora stringiamolo in un abbraccio, forza Leo!". E anche: "Mauro, un abbraccione forte a Leo. Coraggio!". Ancora: "Grazie Leo per l’esempio che sei, e se Mauro mi permette direi che i sei anni se li è conquistati, combattendo come un grandissimo guerriero. Un abbraccio".