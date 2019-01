Perugia in lutto, è morto Leonardo Cenci. Il dolore del sindaco Romizi: "Resterai scolpito per sempre nella memoria"

Perugia in lutto. Oggi, mercoledì 30 gennaio, è morto all'ospedale Santa Maria della Misericordia di Perugia Leonardo Cenci, il guerriero della lotta al cancro e presidente di Avanti Tutta. Il sindaco Andrea Romizi lo ricorda su Facebook con un post struggente: "Caro Leo, nel ringraziarti per aver fatto della tua sofferenza un'opportunità per tutti noi, uso le tue stesse parole per salutarti. Questa è la più grande eredità che ci lasci".

E le parole di Leonardo Cenci, ripostate dal sindaco, sono queste: "Ecco che cosa lascerò anche senza volerlo. Ottimismo, ragazzi, ottimismo. Prima di pensare a quello che non va, fate l'elenco di tutto quello che va, insomma tutte quelle cose che diamo per scontate. Non fatevi rubare i sogni, non scoraggiatevi al primo ostacolo. Non tiratevi indietro ancora prima di cominciare. Di tanto in tanto ricordatevi di alzare lo sguardo: guardare in alto fa sentire piccoli piccoli, ma anche grandi grandi. Non fatevi mai mancare un progetto. Osate i vostri sentimenti e le vostre emozioni, magari non la rabbia che - parlo per esperienza - ha troppi effetti collaterali. Immaginate qualcosa, dite qualcosa, fate qualcosa, che renda il mondo più bello".

Ancora il sindaco Romizi: "La Città di Perugia si stringe con grande affetto ai genitori, alla famiglia, ai tanti sostenitori, amici di Leo, con la certezza che un così illustre e valoroso cittadino rimarrà scolpito per sempre nella nostra memoria".