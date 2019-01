Perugia piange il suo guerriero, è morto Leonardo Cenci: "Campione di vita e solidarietà"

Perugia e tutta l'Umbria in lutto per la morte di Leonardo Cenci, il guerriero che ha lottato fino all'ultimo contro il cancro. Un esempio di speranza e amore per la vita.

"Ciao Leonardo e grazie della tua forza, energia, determinazione, voglia di vivere,passione per lo sport e per la solidarietà .quella solidarietà da te insegnata, praticata, promossa, sostenuta per gli altri... la forza di vivere la malattia con la grinta di reagire e costruire anticorpi mentali, sentimentali, intellettuali alla distruzione fisica". Parole della presidente della Regione Umbria, Catiuscia Marini: "Lo sport come energia, passione, reazione, vita. Dare agli altri mostrando un modo originale e creativo di vivere la propria difficoltà. Ti ringrazio per l'amicizia, per le cose fatte insieme e per i sogni che volevi ancora realizzare. Leonardo Sei stato un campione, un simbolo di cittadino coraggioso e pronto a dare e donare, un perugino doc ed un umbro orgoglioso della tua città e della tua terra. Hai riconosciuto sempre la professionalità di medici ed operatori sanitari che con dedizione, competenza e passione ti sono stati vicini ed ogni giorno fanno funzionare la sanità pubblica. E tu hai avuto molto fiducia di loro e della nostra sanità. Alla tua mamma, al tuo papà, a tuo fratello e tutta la vostra famiglia il mio affetto e la mia partecipazione, sicura di interpretare i sentimenti di tantissimi umbri. Mi ha fatto piacere conoscerti, esserti amica e riferimento per alcune delle tue tante iniziative. Corri, corri ancora Leonardo, nostro campione di vita e di solidarietà".

"Se ne va un caro amico, ma soprattutto un uomo che, con il suo esempio e l’attività concreta dell’associazione Avanti Tutta da lui fondata, ha saputo dare speranza e coraggio non solo a tanti malati oncologici, ma a tutti noi". Parole del sindaco di Perugia, Andrea Romizi: "Quella che ha combattuto da quando gli è stato diagnosticato il cancro non è stato solo una sua lotta personale contro la malattia, ma la strenua battaglia di un uomo forte, a favore di tanti altri pazienti come lui e dei loro familiari".

Anche il presidente della Provincia di Perugia (e sindaco di Città di Castello), Luciano Bacchetta, ha espresso cordoglio per la morte di Leonardo Cenci: "Un esempio per tutti noi, in particolare per tanti giovani, di immenso coraggio e amore per la vita. Un ragazzo dal cuore grande che in questi anni non si è mai arreso, portando avanti i suoi sogni e mettendo entusiasmo in ogni sua azione. Tante sono state le sue imprese sportive, impensabili da raggiungere con una malattia così terribile. Leonardo è stato un vero guerriero pronto con il sorriso ad affrontare sempre nuove sfide. Lodevole è stato il suo impegno nel territorio con iniziative in grado di regalare momenti unici alla collettività, come nel caso degli ‘Avanti Tutta days’, senza dimenticare i progetti con il mondo della scuola, vicino ai ragazzi per raccontare la forza dell’amore e l’unicità di ogni persona. Con la sua associazione è riuscito a rendere più accogliente e fornito anche il reparto oncologico del Santa Maria di Perugia. Quello che più ci mancherà sarà il suo contagioso entusiasmo e la sua straordinaria forza interiore in grado di aiutare a reagire e dare speranza agli altri malati. Giunga alla famiglia di Leonardo il più sincero attestato di vicinanza a nome mio e dei due Enti che rappresento, Provincia di Perugia e Comune di Città di Castello”.

“Accolgo con profonda commozione e tristezza la notizia della scomparsa di Leonardo Cenci, un amico di tutta l’Umbria e un simbolo di tenacia, di forza e di caparbietà”. Così la presidente dell’Assemblea legislativa dell’Umbria, Donatella Porzi, esprimendo “profondo cordoglio per la famiglia e per gli amici” anche a nome di tutta l’Assemblea legislativa. Dalla presidente Porzi un profondo ringraziamento a Leonardo Cenci: “Grazie, la tua vita è stata un esempio. Ci hai lasciato in eredità una testimonianza di positività che porteremo sempre con noi. Abbiamo avuto modo di conoscerci e di collaborare insieme agli studenti, perché con loro volevi lavorare per diffondere positività e buone pratiche nella lotta alla malattia. Hai combattuto fino all’ultimo, tanto da strappare sei anni a quella diagnosi terribile che ti aveva dato pochi mesi di vita”. E ancora: “Grazie Leo – conclude la presidente Porzi - per quello che hai fatto per noi, che continueremo a lavorare e ad onorare la tua grande storia e il tuo grande coraggio”.

Anche il Comune di Norcia ricorda Leonardo Cenci: "Leo Cenci, il guerriero, ci ha lasciato. Anche la città di Norcia e l'amministrazione comunale lo ricorda con molto affetto e simpatia. Leonardo, amico della città e del territorio, venne a Norcia il 23 dicembre 2016 con alcuni componenti dell'associazione Avanti Tutta Onlus, quando erano ancora fresche le ferite del sisma a donare energia, coraggio e speranza nel futuro come quella che lui riponeva ogni giorno della sua vita. Un giorno particolare però, in cui la speranza prendeva forma. La sera prima, 22 dicembre, infatti era stato riaperto Corso Sertorio e al mattino del 23 venivano inaugurati i primi moduli collettivi Leonardo poi ha pranzato alla mensa allestita dall' esercito e distribuito oltre mille panettoncini, un gesto simbolico che dimostra la vicinanza della Onlus, da lui fondata e presieduta, a tutti territori colpiti dal sisma. Il sindaco Nicola Alemanno lo accolse e lo ringraziò per la sua presenza "Uniti si vince. Non mollate mai", disse prima dell' immancabile selfie che scandisce ogni momento di Leo Cenci. Il suo incoraggiamento scandisce e scandirà i nostri giorni".

Anche lo scrittore e giornalista perugino Matteo Grandi ricorda su Facebook il presidente di Avanti Tutta: "Non voglio rischiare di essere sopraffatto dalla retorica. Su di te, sul tuo esempio, sulla tua incredibile forza di volontà, sull’ enorme vuoto che lasci, sulla lezione di vita che hai dato e che resterà per sempre si sta già scrivendo e si scriverà a lungo. E allora mi limito a un “ciao Leo” pieno di commozione e di lacrime trattenute a stento. Ma, forse in fondo, un po’ mi consola l’idea che oggi, salutando questa vita terrena che ti ha messo così duramente alla prova, sei entrato nella ristretta cerchia degli immortali".