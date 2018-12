Super Leonardo Cenci non molla mai: "Ringrazio Dio per tutto, anche per il cancro"

Super Leonardo Cenci non molla mai. Il guerriero perugino ha postato sulla sua pagina Facebook un altro messaggio pieno di amore per la vita e speranza: "Stamattina appena sveglio nella mia solita preghiera ho ringraziato ancora più profondamente Dio per tutto ciò che ho, malattia compresa, per la sua protezione che mi regala nel farmi continuare a vivere decentemente e per avermi fatto capire appieno il senso della vita, dato modo di apprezzarla in pienezza, vederla con un’altra prospettiva, e viverla davvero al meglio che riesco".

E ancora, dal post del guerriero Cenci: "Sebbene il cancro si faccia sentire eccome sul mio corpo, ancora un po' dolorante e acciaccato, cerco di andare avanti dritto e determinato e lo combatto anche facendogli vedere che sono ancora io a tenerlo per le redini e a domarlo. E poi ho voi, amici e sostenitori che mi date la forza necessaria per non mollare di un millimetro, e combatterlo e affrontarlo con questo spirito così coraggioso e sereno. Vi voglio un gran bene".