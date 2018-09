Super Leonardo Cenci non molla mai: "Il cancro non ha potere sul mio cuore"

Migliaia di like, centinaia tra condivisioni e commenti. Leonardo Cenci non molla mai e regala un altro messaggio di speranza con un post sulla sua pagina Facebook.



La citazione è dal suo libro, “Vivi, Ama, Corri. Avanti tutta!”: “Se davvero devo morire, e devo morire, voglio vivere il più possibile come ho sempre vissuto. Al meglio di me. Il tempo che resta diventa una questione di prospettiva. La mia è cambiata quando ho sentito che il cancro poteva fermarmi le gambe attraverso la testa, ma anche che la testa dipende dal mio cuore, e su quello lui non ha alcun potere”.

E poi un ringraziamento a chi lo sostiene: "... una bellissima giornata a voi,che mi regalate sempre affetto e sostegno incondizionato... e ricordate sempre che tutti abbiamo bisogno di amore". Super Leo Cenci corre sempre e non molla mai. Grazie.