Percorso Verde intitolato a Leonardo Cenci: "La commissione approva"

Percorso Verde Leonardo Cenci? "Approvato". A darne notizia è il vicepresidente della Commissione Toponomastica, Carmine Camicia, con una nota: "I membri interni ed esterni hanno approvato l’intitolazione di una parte del Percorso verde di Pian di Massiano a Leonardo Cenci". Anche se per Google, il Percoso Verde porta già il nome del guerriero perugino che per sei anni ha lottato come un leone contro il cancro. E come conferma a PerugiaToday il presidente della commissione, l'assessore Wagué, ora l'atto tornerà in giunta per la delibera di approvazione.

Il 6 febbraio, poco dopo la scomparsa di Leonardo, la giunta comunale di Perugia aveva avviato l'iter: "La scelta di dedicare il percorso verde alla memoria di Leonardo Cenci - aveva spiegato il Comune di Perugia in una nota - è motivata principalmente da due ragioni: da un lato perché quel luogo è simbolo di speranza ed ottimismo, dall’altro perché è stato indicato da migliaia di cittadini, sottoscrittori di una specifica petizione popolare on-line ancora in corso, quale sito più adatto da intitolare a Cenci".