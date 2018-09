Leonardo Cenci non si ferma mai e corre anche alla Grifonissima: "Vero patrimonio della città"

"Ho partecipato con estremo piacere a questa gara che ormai è storica e bella". E' quanto affermato da Leonardo Cenci che anche quest'anno ha preso parte alla Grifonissima. Il presidente dell'associazione Avanti Tutta ha impiegato 52'02" per correre 9,5 km chiudendo la gara al 320esimo posto assoluto e 284esimo nella classifica maschile.

"Ringrazio Unicredit ed in particolar modo Gianluca Pisello - prosegue Leo - per aver preso a cuore questa corsa che va aldilà della semplice competizione agonistica. Ho visto, infatti, tanti amici a 4 zampe camminare, tante famiglie e bambini animare il centro storico della città. La Grifonissima è un momento di aggregazione, che trasmette un messaggio corretto sugli stili di vita da tenere. Stare bene non vuol dire solo correre ma anche camminare, fare nuove amicizie, stare insieme e all'aria aperta. E' una mezza giornata non solo di sport ma anche di aggregazione, condivisione e divertimento. Ci sono tutti gli elementi per continuare ad organizzarla. E' un evento storico per la città di Perugia, un patrimonio della città. Ogni cittadino dovrebbe ringraziare Unicredit, lo staff e tutti i volontari che ogni anno organizzano questa giornata di festa. Tra l'altro - sottolinea Leo - mi è piaciuto molto il nuovo percorso ed anche l'allestimento del palco post gara. Secondo me lo hanno apprezzato in molti. Era ombreggiato e più raccolto rispetto a quello che si metteva al centro della pista del Santa Giuliana. Lo preferisco perché sembrava una piccola bomboniera, situato all'interno di un parco importante dell'acropoli. Per tutti questi motivi - conclude Leo - invito tutti i cittadini di Perugia a partecipare alla prossima edizione della Grifonissima".

Anche quest'anno l'associazione ha collaborato con la Grifonissima impiegando i suoi volontari nel punto ristoro di piazza Grimana e presenziando con uno stand vicino al palco dove si è tenuta la festa e le premiazioni della corsa. L'attività di Avanti Tutta non si ferma mai. Giovedì 27 settembre, alle ore 11,30, Leonardo Cenci inaugurerà il restyling della sala d'attesa, situata tra i reparti di oncologia medica e medicina interna dell'ospedale Santa Maria della Misericordia di Perugia.