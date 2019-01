Super Leonardo Cenci non molla mai: "Stavolta ho davvero rischiato di morire, grazie di cuore per l'affetto"

Un messaggio su Facebook al mattino presto per fare gli auguri a tutta Perugia e ringraziare. Super Leonardo Cenci ha passato giorni difficili, con un nuovo ricovero d'urgenza in ospedale, ma non molla mai: "Ogni volta che mi succede qualcosa di buono - scrive il presidente di Avanti Tutta - , mi impegno con tutto me stesso di far succedere qualcosa di buono a qualcun altro, cercando di contagiarlo di amore per la vita energia positiva e forza di volontà".

E ancora: "E tutto questo mi rende molto felice e utile a tutti coloro che ne hanno bisogno ed io sono uno di questi, soprattutto dal 24 dicembre che sono ricoverato in Oncolologia Medica dopo essere stato per più di 36 ore in stato vegetativo, con numerose crisi epilettiche, dolori fortissimi, crisi vagali, altissime dosi di cortisone, farmaci anti epilettici stavolta ho rischiato davvero di perdere la vita".



Ma Leo Cenci non ha perso la speranza e la voglia di lottare. E adesso, che il 2019 è arrivato, ha ripreso a correre: "Tanti affettuosi auguri di buon 2019 a tutto l’ esercito di sostenitori, e che sia per ognuno di voi un anno di soddisfazioni, gioia, gratitudine e serenità condivise con le persone a cui volete più bene... E graaazie di cuore per l'affetto che mi state dimostrando. Avanti Tutta e vi voglio tanto bene".