Il messaggio di speranza di super Leonardo Cenci: "Il cancro è feroce, ma non ho intenzione di mollare"

Migliaia e migliaia di like, centinaia di condivisioni e commenti di incoraggiamento. Il messaggio di speranza di Leonardo Cenci fa breccia su Facebook. Il presidente di Avanti Tutta Onlus è un lottatore, che non ha nessuna voglia di mollare: "Ieri sera, dopo la preghiera della buonanotte ho pensato al coraggio, e a come riesco ad affrontare questa malattia che a molti spaventa solo nominarla".



E ancora: "Lui è feroce, invalidante, cattivo, incazzato e non risparmia nessuno. Si fa sentire sempre, cercando di renderci la vita maledetta. Anche se dovevano essere solo pochi mesi, senza mai disperare e senza mai lamentarmi ho creduto in me stesso, e con tenacia, coraggio e forza di volontà resisto; e seppure in questi 6 anni di lotta mi ha più volte messo al tappeto ed attaccato con le estenuanti chemioterapie, polmoniti, trombosi, gastroenteriti, clostridium difficile (detto anche batterio killer) fin’ora posso dire con gioia che stò “giocandomela” alla pari, anche se sono stanco e acciaccato, però vivo e già questo è un miracolo!".



Poi, il ringraziamento e il messaggio da leggere e rileggere: "E non ho nessuna intenzione di mollare! Anche perché ho ancora tanta voglia di rendermi utile e fare del bene, ho il buon Dio che mi protegge, ed ho voi amici sostenitori che con il vostro pezzettino di spada, nel momento del bisogno combattete ogni istante insieme a me, e riuscite a darmi tutta la forza necessaria per affrontare con questo spirito così coraggioso e sereno questo fottuto cancro... credo fortemente che essere coraggiosi non significhi non avere paura, bensì avere paura di qualcosa ma farla lo stesso!!! quindi avanti tutta insieme, ricordate che vi voglio bene".