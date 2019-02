Ponte San Giovanni omaggia Leonardo Cenci, il gesto dei commerciati di via Manzoni

Tanti gli striscioni disseminati per la città in ricordo di Leo. L’Elce, suo quartiere di residenza, non ha lesinato tangibili prove di affetto, da via Annibale Vecchi ad altri punti da lui frequentati.

Anche Ponte San Giovanni non dimentica. Gli oltre 200 commercianti di via Manzoni hanno condiviso la scelta di omaggiare il nome e la memoria di Leonardo Cenci. In che modo? Mettendo nelle rispettive vetrine il logo di Avanti tutta, quel pollicione che fa l’OK.

Naturalmente, il colore è il giallo, lo stesso dei palloncini liberati verso il cielo all’uscita dalle esequie in cattedrale. Una prova di sopravvivenza di una figura che la Vetusta intende legittimamente ricordare.