Super Leonardo Cenci non molla mai: "Caro cancro, lotterò fino al mio ultimo respiro"

Un messaggio di speranza e coraggio. Leonardo Cenci non molla mai. E con un post sulla sua pagina Facebook regala parole da scolpire nella memoria: "Dovevano essere pochi mesi, invece oggi sono esattamente 6 anni che ti sei insediato nel mio polmone e nel mio cervello".



E ancora: "Mi hai tolto molto, ma io resisto, ti combatto e ti urlo che non mi fai paura... essere forte è l’unica scelta che ho, quindi caro cancro fatti pure avanti che non ti temo e sappi che lotteró fino all’ultimo respiro della mia vita". Migliaia di like, condivisioni e commenti di incoraggiamento e ringraziamento. Leo Cenci non si ferma e non molla mai.