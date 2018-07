Il messaggio di speranza di super Leonardo Cenci: "Io proverò a mettercela tutta, vi voglio bene"

Un messaggio di speranza che insegna a non abbattersi mai. E a sorridere anche nelle difficoltà. Poi, se a lanciarlo è Leonardo Cenci, simbolo della lotta contro il cancro, il messaggio in questione arriva fortissimo. E il post su Facebook del presidente di Avanti Tutta fa il pieno di like e condivisioni.

"Credo che ognuno di noi abbia un problema - scrive Leonardo Cenci - ; chi di salute, chi sentimentale, chi professionale eccetera eccetera, ma sono fermamente convinto che ció che conta appunto, non è il problema in sè, ma sicuramente il modo in cui si affronta. Quindi cari amici cerchiamo di non rattristarci al problema, ma piuttosto impegniamoci a trovare la soluzione e se poi “ci scappa” un sorriso meglio ancora. Che sia per ognuno di noi, una giornata piena di buonumore e speranza nonostante tutto, io proverò a mettercela tutta! Vi voglio bene".