Super Leonardo Cenci non si ferma mai: a New York come testimonial dell’Italy Run

Trasferta extra continente per Leonardo Cenci. Il presidente dell'Associazione Avanti Tutta in questi giorni è a New York e ieri (domenica 3 giugno) è stato il testimonial della prima edizione dell'Italy Run, la gara podistica disputata a Central Park, sulla distanza degli 8 km, dedicata agli italiani che vivono nella Grande Mela ed organizzata dal Consolato Generale d'Italia a New York.

"Dopo la mia ultima impresa alla maratona di New York - racconta Leonardo - sono tornato a correre su invito del console Francesco Genuardi per essere da portabandiera di questa corsa promossa in occasione della Festa della Repubblica. Anche in questo caso la mia presenza era finalizzata a portare un messaggio di speranza e di positività".

Alla gara hanno preso parte quasi 8mila runner. Leonardo ha percorso le sue 5 miglia in 53'28" posizionandosi al 6.037esimo posto.