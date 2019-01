Leonardo Cenci e quell'incontro con Papa Francesco: "Era tutto pronto, poi le sue condizioni sono precipitate"

In programma c'era l'incontro con papa Francesco. Era stato fissato per il 2 gennaio. Poi le condizioni di Leo Cenci si erano aggravate così tanto da renderne necessario il ricovero. E a quell'appuntamento aveva dovuto rinunciare, "Era tutto pronto, poi la situazione è precipitata, vorrà dire che Leo è atteso ancora più un alto".

Lo racconta con semplicità il papà del presidente di Avanti Tutta, Sergio, che con la moglie Orietta, riceve ogni giorno l'abbraccio di una città che si stringe intorno a loro e al coraggioso figlio, impegnato ancora una volta in una lotta estrema all'ospedale Santa Maria della Misericordia.

Innumerevoli i messaggi di vicinanza in particolare in questi ultimi giorni, rivolti a Leo, dai semplici cittadini ai rappresentanti delle istituzioni locali e regionali.



VIDEO "Leonardo Cenci, ecco chi è e perché gli vogliamo bene. Avanti Tutta!"

"In questi sei anni a noi familiari ci ha coinvolto in tutto e per tutto, perfino nella Maratona di New York, ci siamo sempre sentiti parte integrante del suo progetto" ha confidato ancora il signor Sergio all'ufficio stampa dell'Azienda ospedaliera di Perugia.

Le condizioni di Leonardo Cenci sono estremamente critiche, ma da guerriero qual è continua a lottare. Ieri sera Rai 3 ha trasmesso la puntata a lui dedicata della trasmissione "Nuovi Eroi".