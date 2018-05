Siamo la capitale delle rievocazioni Medioevali: è umbra la miglior compagnia di sbandieratori e musici

Al Gruppo storico Sbandieratori e Musici città di Montefalco il titolo di “Miglior Compagnia storica tradizionale d’Italia” nella quarta edizione della Parata Storica Tradizionale degli Sbandieratori e dei Musici che si è svolta ieri proprio a Montefalco, in provincia di Perugia. Circa 200 gli atleti che si sono sfidati in piazza a Corinaldo in provincia di Ancona.I risultati per discipline delle altre compagnie: il Gruppo sbandieratori e musici città di Amelia (TR), Sbandieratrici e gruppo storico musicale città di Viterbo, l’associazione culturale "Il Pilastro" sbandieratori e musici città di Viterbo e gli Sbandieratori e musici "La Pandolfaccia" di Fano (PU).

L'evento in questione è uno dei più importanti manifestazioni della Lega Italiana Sbandieratori che punta a valorizzare i costumi e le tradizioni delle compagnie. Un evento finalizzato principalmente al recupero del fascino storico ed artistico delle realtà di sbandieratori e musici del territorio italiano.