Le cantine Berioli riempiono le botti di buon vino, e la bacheca di premi e di trofei. Incrementando un medagliere già ricco di riconoscimenti. L’ attività vitivinicola a Montesperello, con 12 ettari di vigneto, prende sempre più quota con riscontri prestigiosissimi. Il titolare Roberto Berioli, che ha abbracciato questo lavoro con indubitabile passione, al fine di verificare il livello qualitativo dei suoi vini, ha cominciato a partecipare ai più importanti Concorsi in giro per il mondo. E vince a man bassa!

Solo in questo ultimo periodo, ha ottenuto consensi di assoluto prestigio. Il primo dei quali in Cina. Al Concours Mondial de Bruxelles, tenutosi ad Haidian – Pechino, dal 10 al 13 maggio 2018, Roberto Berioli ha conseguito la Medaglia d'oro per Sperello 2014, Vinsanto Doc Colli del Trasimeno. Analogo riscontro in Canada: sul sito www.smvcanada.ca vengono pubblicati i risultati del Concorso "Selections mondiales des vins - Canada" edizione 2018 con Cantina Berioli che ottiene la Medaglia d'oro (ancora) per Sperello 2014, Vinsanto Doc Colli del Trasimeno. Nella stessa Kermesse internazionale, Berioli consegue la Medaglia d'argento per Spiridione 2013, Merlot Riserva Doc Colli del Trasimeno.

Successi che, ovviamente, si dipanano anche lungo lo Stivale. In questi giorni Berioli è stato sub iudice a Canelli (Asti) per il concorso indetto dalle Città del Vino e denominato la Selezione del Sindaco 2018. Manco a dirlo, per la Sezione vini biologici, la cantina Berioli ha ottenuto la Medaglia di argento sul vino Toppobianco 2017, con punteggio di 84,2. Che dire? Tanto di cappello al nostro blasonato produttore col quale ci auguriamo di… brindare a ulteriori successi.