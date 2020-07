Le antiche Terme di San Galigano e la morte del figlio della poetessa perugina Maria Alinda Bonacci Brunamonti

Dalle antiche Terme di San Galigano la salute o… la malattia? In relazione al nostro servizio sulle Terme, ci scrive Luigi Maria Reale, filologo, studioso e ricercatore di rango. Nella collana Bibliotheca Umbra (da lui creata e animata), Luigi ha recentemente pubblicato il diario della poetessa perugina Maria Alinda Bonacci Brunamonti (cui, fra l’altro, è dedicata la strada che dalla Pesa conduce all’ex Policlinico di Monteluce. Senza dimenticare la lapide sulla casa natale della poetessa in via dei Priori, a cura della Fratellanza Artigiana di Porta Santa Susanna).

Lo studioso ci comunica “una triste notizia che finora pochi conoscono”.

Racconta Luigi: “Nel 1878, la poetessa Maria Alinda Bonacci e il marito Pietro Brunamonti subirono una perdita che ne sconvolse l'esistenza, lasciando un segno doloroso indelebile nella loro famiglia”.

Di che si tratta?

“Della morte, ad appena 5 anni, del figlio maschio, Fausto (chiamato affettuosamente Fafo)”.

Quali le circostanze?

“Il bambino contrasse una meningite fulminante”.

Quale il rapporto con le Terme di San Galigano?

“Il bambino, come di consueto, aveva fatto con la madre una passeggiata alle fonti di S. Galgano. Nella circostanza aveva bevuto, così racconta appunto Alinda nel suo diario, ‘l'acqua ferruginosa’”.

Potrebbe avergli fatto male?

“Non è improbabile che l'infezione sia derivata da questo, perché il bambino, già durante il rientro a casa, iniziò a provare un diffuso malessere. Nel giro di qualche giorno, il piccolo Fausto decedette”.

Aggiunge lo studioso:

“Anticipo subito, però, che non ho effettuato ulteriori ricerche in maniera specifica per accertare se le fonti di S. Galgano furono chiuse definitivamente a seguito di questo episodio (come ho motivo di presumere). Quindi mi limito a riferire quanto mi è noto attraverso le memorie della poetessa, con la mia deduzione”.

Per chi fosse interessato, segnaliamo che i brani del diario, veramente toccante, in cui la poetessa descrive la straziante agonia e la morte del figlio, sono stati pubblicati da Luigi Maria Reale nell'antologia "Pensieri cristiani" (tratti dai quaderni “Memorie e pensieri” che si dipana per un quarto di secolo) tra le pagine 7-30. La pubblicazione è accessibile online. Giriamo volentieri la segnalazione ai nostri lettori che intendano saperne di più. E, come documentazione dello status quo ante (rispetto all’odierna trasformazione in ristorante Le Terme), mettiamo in gallery le foto esclusive (scattate dal sottoscritto) che si riferiscono all’intervento di restauro e riqualificazione effettuato nel 2012.

(foto esclusive Sandro Allegrini, per gentile concessione della famiglia Garzini)