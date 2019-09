Ancora lavori Umbra Acque, rubinetti a secco per ore: la mappa delle vie e gli orari

Ancora lavori Umbra Acque e case senza servizio idrico per ore. Ecco la mappa dei comuni e delle vie interessati dal disservizio e gli orari.

Lunedì 9 settembre, dalle 8 alle 17, niente acqua a Todi (frazioni di Pian di San Martino, Cecanibbi , Canonica, Ponte Cuti nuovo, Mannella, Santa Maria Maddalena) e cali di pressione e portata a Fratta Todina (capoluogo e frazioni di Sant'Anna, Spineta, Pontecane, Ripalvella, Collelungo) e a Monte Castello di Vibio (capoluogo e le frazioni di Madonna del Piano, Doglio).

Sempre lunedì 9 settembre, dalle 17.30 alle 20.30, il servizio idrico verrà interrotto a Tavernelle, nel comune di Panicale. Ecco la mappa delle vie senza acqua: via Leonardo da Vinci e laterali, via della Resistenza e laterali, via della Libertà e laterali, via del Commercio e laterali, via Garibaldi e laterali.