Nuovi lavori Umbra Acque, rubinetti a secco a Gualdo Tadino per 8 ore: la mappa delle vie e gli orari

Lavori Umbra Acque a Gualdo Tadino, rubinetti a secco per otto ore. Ecco la mappa delle vie e gli orari. "A causa di lavori di manutenzione straordianaria - spiega Umbra Acque in una nota - dalle 22 di martedì 09 giugno 2020 alle 6 di mercoledì 10 giugno 2020 verrà sospesa l’erogazione idrica in zona Piaggiola, in via XXV Aprile (compresa Fraz. Rasina), in via Cairoli e in via Flaminia Sud (compresa zona industriale Sud)".

Umbra Acque sottolinea anche che "al momento del ripristino del servizio, l’acqua potrebbe essere caratterizzata da piccoli fenomeni di torbidità o di opalescenza. In tal caso sarà sufficiente farla scorrere per breve tempo per eliminare l’inconveniente".