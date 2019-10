Lavori sul Raccordo Perugia-Bettolle, lunedì chiude lo svincolo di Corciano

Ancora lavori sul Raccordo. A partire da lunedì prossimo, 28 ottobre, Anas (Gruppo FS italiane) eseguirà alcuni interventi di ripristino del piano viabile sul raccordo Perugia-Bettolle, tra Corciano e Mantignana, in provincia di Perugia, in prosecuzione del tratto interessato la scorsa settimana.

Per consentire i lavori il transito sarà provvisoriamente consentito a doppio senso di marcia sulla carreggiata opposta mentre lo svincolo di Corciano sarà chiuso in ingresso e in uscita per chi viaggia in direzione Bettolle.