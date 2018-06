Nuovo asfalto in arrivo, al via i cantieri della Provincia: la mappa dei lavori sulle strade

Nuovo asfalto contro buche, voragini e crateri. Al via i cantieri della Provincia di Perugia per quasi mezzo milione di euro di lavori. In particolare, nella Zona 3 di Foligno - Todi sono stati effettuati lavori per un importo di 906 mila euro (di cui 453 mila euro destinati a Foligno e 453 milioni a Todi) che rientrano nell’ambito di un contributo più ampio di circa 3 milioni 700 mila euro (Euro 3.697.943,78 per la precisione) riconosciuto alla Provincia di Perugia.

Ecco la mappa dettagliate delle strade sotto ai ferri, per un totale di 453 mila euro di nuovo asfalto. I comuni interessati sono Montefalco, Spello, Assisi, Valtopina, Nocera Umbra, Bettona, Cannara, Foligno, Bevagna e Gualdo Cattaneo.

A Montefalco si interviene sulla Sp 444 (dal km 5,300 al km 5,450); a Spello sulla Sp 249 (dal km 10,200 al km 12,100); a Valtopina sulla Sp 249 (dal km 2,150 al km 2,300), sulla Sp 253 Valtopina (dal km 0,700 al km 1,200); ad Assisi sulla Sp 247 Sant’Egidio (dal km 0,000 al km 2,210), sulla Sp 250 Rocca Sant’Angelo (dal km 0,000 al km 3,500), Sp 251 San Benedetto (tratti vari), Sp 408 Tordandrea (dal km 4,000 al km 4,750), Sp 410 di Cannara (tratti vari); a Nocera Umbra sulla Sp 272 Monte Alago (dal km 12,850 al km 13,500), SP 440 di Annifo (tratti vari); a Bettona sulla Sp 403 Bevagna (dal km 5,400 al km 6,000); a Cannara Sp 410 (tratti vari); a Gualdo Cattaneo sulla Sp 413 Poderuccio (dal km 1,600 al km 1,900 e dal km 2,200 al km 2,500), Sp 415 Ponte di Ferro (dal km 12,700 al km 12,900), Sp 422 Gualdo Cattaneo (dal km 0,000 al km 0,050), Sp 423 San Terenziano (tratti vari); a Foligno sulla Sp 441 Volperino (dal km 1,080 al km 1,150 e dal km 1,500 al km 1,750), SP 449 Sant’Eraclio (tratti vari) e Sp 440 Annifo; a Bevagna sulla Sp 443 Gaglioli (dal km 0,000 al km 0,200 e dal km 0,300 al km 0,700).