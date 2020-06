INVIATO CITTADINO Via Torelli, mezzi al lavoro per sistemare l'asfalto

Hanno messo mano al ripristino del tratto di via Torelli, vicino all’ex edicola in via delle Sorgenti, in stand bye da molti mesi. Ma resta ancora tanto da fare. Era una situazione ormai ai imiti dello scandalo. Tanto che, come da noi preannunciato, si stava creando un Comitato per porre rimedio ad una condizione insostenibile. Quelle strade in zona Elce sono impraticabili. È diventato ormai un refrain persino stucchevole. Anche perché il giornalismo delle buche è ormai una costante abbastanza noiosa. Anche quando riferisce questioni concrete, fonte di vibrate proteste da parte dei cittadini.

Bene per l’intervento, effettuato nel corso della mattinata dell’altroieri dal Cantiere Comunale. È una buona cosa, ma peccato che resti ancora tanto da fare. Non stiamo a ripetere le criticità. Ma la foto della curva di via Calindri è tanto evidente da parlare da sola.