Via delle Conce, transito interrotto per pulitura del muro di sostegno del Mercato Coperto

Via delle Conce transennata, traffico interrotto all’altezza dell’inizio di via Alessi, davanti alla chiesa del Gesù. Motivo: pulitura del muro di sostegno del Mercato Coperto. Ne segnalammo la pericolosità in rapporto alle numerose radici di veri e propri alberi che, incuneandosi negli interstizi della muratura, provocavano la caduta di frammenti di sassi e blocchi di cemento.

Muratura peraltro instabile, a causa dell’ammaloramento di quei ferri ormai rugginosi. La dilatazione termica aveva provocato l’aumento di volume dei ferri che, scalzando il cemento, erano usciti allo scoperto, ossidandosi a contatto con gli agenti atmosferici.

Da qui la caduta e il transennamento della parte di marciapiedi viciniore. Grossi sassi a terra testimoniavano la pericolosità legata all’instabilità strutturale di muro e costoloni di sostegno.

Ora, finalmente, una squadra di operai, dotata di idonea strumentazione, ha raggiunto la sommità del muro e ha tagliato la vegetazione più importante. Oltre alla parietaria e ad altre erbe infestanti, l’operazione più importante era la rimozione di una grossa ficaia, ormai divenuta padrona di quell’opera muraria. Insieme ad essa, un pianta invasiva che stava assumendo proporzioni ragguardevoli. Il tutto tagliato, rimosso e caricato su un camion per consentire la riapertura della strada intorno alle dodici.

A questo punto, liberata la parete, sarà possibile procedere al risanamento strutturale, come promesso dall’ingegner Marco Eugeni responsabile dell’operazione Mercato Coperto.