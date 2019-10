INVIATO CITTADINO Piazza San Paolo si rifà il look e il liceo Annibale Mariotti si presenta nella sua forma migliore

Piazza San Paolo si rifà il look e il liceo Annibale Mariotti si presenterà nella sua forma migliore. Quella scuola è una gloria cittadina: generazioni di perugini – praticamente gran parte della classe dirigente – si è formata tra quei banchi.

Era ora che ci si decidesse a sistemare quella zona ormai ridotta all’ecce homo, tra buche e buchi, di fibra, gas e… chi più ne ha più ne metta.

Hanno posto mano da ieri e in tre giorni sarà tutto a posto. Hanno cominciato col decorticare la superficie per mantenere il livello dei tombini e degli sportelli dei sottoservizi. Poi giù a stendere uno spesso e, si spera, “spesso” manto di bitume.

La zona interessata arriva fino al Verzaro, si arresta in via Claudio Spinelli (che poi non sarebbe stato male sistemare, anche se poco transitata), sopra in via Guardabassi con limite in via Francolina, quella discesona che adduce alla sezione staccata dello stesso Mariotti agli Sciri, nelle aule dell’ex convento delle “suorucce”.

Grande impegno per una superficie vasta e ricca di anfratti e spigoli che richiedono una cura speciale. Sarà bello rivedere tutto in ordine.