INVIATO CITTADINO Lavori in corso al piazzale di via Vecchi 53

Lavori in corso al piazzale di via Vecchi 53. D’intesa fra condominio e Comune: la scelta migliore è sempre quella di mettersi d’accordo. Con una domanda del pubblico… in appendice.

Al pianterreno c’era la Banca di Spoleto, un’immobiliare (ora trasferita dall’altro lato della strada) e il supermercato cinese. Ora le attività sono chiuse. Ma in quell’edificio ci sono uffici e servizi di una certa attrattività. Per cui quel parcheggio vale oro, sebbene a strisce blu.

Ora accade che nei locali sotto il piano strada piova abbondantemente e che occorra rifare ex novo l’impermeabilizzazione del piazzale.

Opportunamente, Comune e condominio si mettono d’accordo. Il privato paga i materiali e l’Ente pubblico esegue i lavori, mettendo a disposizione uomini e mezzi. È pur vero che il Comune non dispone di una decorticatrice, essenziale per portare via lo strado di bitume e arrivare al solaio. Ma che fa? Ovviamente, la prende a noleggio, come in casi consimili.

Tirato via lo strato di asfalto, toccherà togliere la guaina di impermeabilizzazione, ormai ridotta a un colabrodo, e metterne una nuova termosaldata. Dopo di che si potrà rifare una soletta e la finitura in bitume. Poi le strisce blu e tutto quanto occorre.

Tutto bene. Ma sorge una domanda, sollevata all’Inviato Cittadino da un residente di prossimità. Se è vero che il Comune ha ceduto le proprie quote alla Sipa, perché ritiene suo compito sistemare una zona da cui trae guadagno una Società di cui non fa più parte? Questione di compensazioni successive o di impegni pregressi? Ad altri le risposte. A noi basta constatare l’esecuzione di un lavoro ormai indispensabile.